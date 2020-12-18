شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار البلاتينيوم بأكثر من 1% مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاتينيوم بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 19 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تطلع الأسواق لإقرار المشرعين الأمريكيين لتحفيز مالية جديدة.

في تمام الساعة 06:28 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 1.04% لتتداول حالياً عند 1,038.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,048.85$ للأونصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 90.01 مقارنة بالافتتاحية عند 89.88.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 190$ مليار مقابل 171$ مليار في الربع الثاني، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 12.1% في تشرين الأول/أكتوبر، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن نتائج اختبارات الملاءة للمصارف الأمريكية.

ونود الإشارة، لكون زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل أعرب الأربعاء الماضي عن كون المحادثات حيال المساعدات الجديدة لا تزال جارية بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وأنه يعتقد "سنصل إلى هناك"، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 72.85 مليون ولقي 1,643,339 شخص مصرعهم في 222 دولة.