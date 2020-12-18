الدولار مقابل الفرنك يحتاج لحافز سلبي – تحليل - 18-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الفرنك حول مستوى 0.8840، ويحتاج للحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 0.8700.
وبشكل عام، نحن متسمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.8910 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8760 والمقاومة 0.8900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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