شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يبدأ بسلبية – تحليل - 18-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بسلبية ملحوظة ليقترب من اختبار أرضية الدعم التي تشكّلت عند مستوى 0.7575 بعد اختراقه مسبقاً، ونلاحظ أن السعر يتحرك داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الإجمالي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7700، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 0.7575 ثم 0.7510 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مناطق 0.7415 قبل العودة للارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7540 والمقاومة 0.7670

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي