شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 18-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية وضيقة النطاق الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتخلّص من عزمه السلبي بشكل تدريجي، متجهاً نحو مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي ينتظم داخل القناة الصاعدة الموضحة بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 53.10.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 50.25 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.25 والمقاومة 53.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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