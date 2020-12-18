شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 18-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر النفط الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي صاعد تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، وبالتالي، يحتاج السعر لاختراق 48.45 للحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 50.00.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 47.70، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة للارتفاع الذي بدأ من مناطق 33.61.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.30 والمقاومة 50.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد