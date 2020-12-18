شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجتاز الهدف – تحليل - 18-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الذهب اختراق مستوى 1875.00 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لتحقيق أهدافنا التالية التي تمتد إلى 1917.00 ثم 1928.60.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر 1875.00 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 1843.40 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1860.00 والمقاومة 1910.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد