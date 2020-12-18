الدولار مقابل الين يحقق الهدف الثاني – تحليل - 18-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية بعد أن تمكّن من ملامسة هدفنا المنتظر عند 103.00، ليقترب من إعادة اختبار مستوى 103.65 المكسور سابقاً، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، والتي يتواجد هدفها التالي عند 102.50.
نشير إلى أن مواصلة الارتفاع واختراق 103.65 سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب والتوجه نحو اختبار مناطق 104.65 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 102.70 والمقاومة 103.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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