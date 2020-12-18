شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 18 – 12 – 2020 استقرارا فى السوق المحلى والهايبر ماركت حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة .

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، وأسعار البفتيك ووالبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو،وسجل، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عقدت اجتماعا موسعا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الجانب البرازيلى لبحث التعاون فى مجال تحسين سلالات الأبقار، عالية الإنتاجية فى اللحوم والألبان.

حضر الاجتماع، من الجانب المصرى، اللواء دكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للطب البيطرى، والدكتور هانى حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، والدكتور حاتم فراج مستشار الملحق الزراعى البرازيلى والمهندس فرانسيس أبادير ممثلا عن الجمعية المصرية لمنتجى الألبان، ومن الجانب البرازيلى الملحق الزراعى البرازيلى وممثل مركز البحوث الزراعية البرازيلى ومعهد بحوث أبقار الألبان واللحوم وممثل أبحاث أبقار الزيبو.

واستعرض الاجتماع مميزات سلالات الأبقار الزيبو ومدى تحملها للحرارة والرطوبة ومعدلات إنتاجها من الألبان واللحوم، والتى بدورها جعلت البرازيل من أولى الدول على مستوى العالم فى تصدير اللحوم لكافة دول العالم، كما تم استعراض سلالات إنتاج الألبان والتى تتميز بإنتاج عال من اللبن مقارنةً بتكلفة التغذية الخاصة بها.