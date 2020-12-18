شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات تعلن انخفاض الطماطم 50 % عن شهرى أكتوبر ونوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة أن أسعار الطماطم شهدت انخفاضا فى السوق المحلى لأكثر من 50% عن شهر أكتوبر ونوفمبر، مشيرة إلى أن الأسعار أصبحت قريبة من الطبيعية، أنه مع بداية العام الجديد ستشهد انخفاضا جديدا .

وقال حاتم النجيب أن نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الطماطم فى السوق حاليا تتراوح بين 2 – 5.5 جنيها للكيلو منخفضة عن الشهر الماضى بمعدل 50% تقريبا حيث أن سعرها كان يتراوح بين 5 – 10 جنيهات للكيلو .

وأضاف النجيب فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن الإنتاج المحلى من الطماطم فى موسم الشتاء أصبح متواجدا فى السوق وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار بعد زيادة المعروض .

وتوقع نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن تشهد الطماطم موجة انخفاض أخرى مع بداية العام الجديد وان أسعارها ستعود مرة أخرى إلى طبيعتها .