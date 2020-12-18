شكرا لقرائتكم خبر عن "الأدوات الصحية" توضح تأثير إنشاء ميناء جاف بـ6 أكتوبر لخدمة الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فوزى عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، جهود الدولة فى تطوير العملية التنظيمية للموانئ وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال إنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية بهدف حوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركى بشكل آمن وسليم، واقتصار عدد الجهات الضالعة فى تلك العملية بوجود معمل مركزى نموذجى بكل ميناء، مع الميكنة الكاملة والربط الإلكترونى لتلك المعامل مع منظومة الموانئ، تمثل خطوة إيجابية فى تنشيط الحركة داخل الموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة .

وأضاف فوزى عبدالجليل، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن تنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تطوير العملية التنظيمية فى المواني، وتعديل الإطار القانونى والتشريعى الحالى المنظم لنشاط معامل الموانئ، بما يتواكب مع عملية التحديث الشامل للمنظومة، مشيدا بمشروع هيئة الموانئ البرية والجافة، المخطط له لإنشاء أول ميناء جاف يتم تنفيذه فى مصر بمدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أنه يخدم حركة الاقتصاد المصري، خاصة تداول البضائع، وتخفيف ضغط شاحنات النقل على الطرق.