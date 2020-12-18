شكرا لقرائتكم خبر عن سانتا كلوز "زعلان" تراجع واردات هدايا الكريسماس 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية والهدايا بالاتحاد العام للغرف التجارية عن استقرار أسعار هدايا الكريسماس لهذا العام، مشيرا إلى أن الأسعار مماثلة للعام الماضى، وهذا بالرغم من أزمة كورونا وأيضا ارتفاع أسعار العملة الصينية وهى المصدر الرئيسى لاستيراد هدايا الكريسماس، مضيفا أن إجمالى واردات هدايا الكريسماس هذا العام شهدت انخفاضا وصل إلى 50٪ عن العام السابق.

أوضح نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية والهدايا فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الهدايا المتعارف عليها فى أعياد الكريسماس وهى الشجرة والأنوار وبابا نويل مستقرة فى سوق الجملة، لافتا إلى أن شجرة الكريسماس 60سم وهى الاقل سعرا تبدأ من 50 جنيها لتصل لأغلى الموديلات سعرا إلى 1500 جنيها، مضيفا أن الأنوار التى تستخدم لتزين الأشجار والحوائط تبدأ من 20 جنيها وتصل إلى 120 جنيها، أما بالنسبة لبابا نويل فيبدأ من 3 جنيهات الذى يعلق على شجرة الكريسماس مرورا ببابا نويل الفرو الذى يبدأ من 50 جنيها حتى 150 جنيها نهاية ببابا نويل المتحرك الذى يبدأ من 150 جنيها حتى 2000 جنيه.