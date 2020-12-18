شكرا لقرائتكم خبر عن "فايزر" تنوي تسليم نحو 3 ملايين جرعة من لقاحها للولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "فايزر" بأنها تنوي تسليم الولايات المتحدة ما يقرب من 2.9 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس "كورونا"، والذي طورته بالتعاون مع "بيونتك".



يأتي ذلك بعد تقدم السلطات الطبية الأمريكية بطلب رسمي لشركة "فايزر" للحصول على الكمية المشار إليها من جرعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا خلال الأسبوع الجاري.



وأكدت "فايزر" على وجود كميات من جرعات لقاح "كورونا" الخاص بها في انتظار التسليم مع الأخذ في الاعتبار أن لقاح "فايزر" يتم منحه على جرعتين.



كانت الولايت المتحدة قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع البدء في توزيع جرعات من لقاح "فايزر – بيونتك" مشيرة إلى أنها ستبدأ في توزيع جرعات من لقاح "موديرنا" قبل أعياد الكريسماس، وذلك في إطار الجهود لمكافحة الجائحة والسيطرة عليها.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "فايزر" بنسبة 0.5% وأغلق جلسة الخميس عند 38.03 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 38.1 دولار في حين سجل أقل سعر عند 37.1 دولار.