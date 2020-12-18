شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» تختار دولة أوروبية لافتتاح أول مصنع لها خارج الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة هواوي الخميس إنها ستفتح منشأة لتصنيع معدات شبكات الهاتف المحمول في فرنسا هي الأولى من نوعها خارج الصين.

وستستثمر الشركة ما لا يقل عن 200 مليون يورو (245 مليون دولار) لتشغيل المنشأة في بلدة بروما في شرق فرنسا، الأمر الذي سيستحدث 300 وظيفة في البداية.

يقع موقع المصنع بالقرب من الحدود مع ألمانيا، ويهدف إلى إنتاج مليار يورو من المعدات سنويًا للسوق الأوروبية.

وقالت الشركة في بيان إنها «من خلال بناء هذا المصنع على مفترق طرق أوروبا، ستعزز هواوي حضورها القوي بالفعل في القارة من خلال 23 مركزًا للبحث والتطوير وأكثر من 100 جامعة شريكة وأكثر من 3100 مورد وسلسلة توريد فعالة».

(أ ف ب)

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