شكرا لقرائتكم خبر عن صمام أمان أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جلوبال فيليج سبيس – خوان عباس

لفترة طويلة، عُرف الاتحاد الأوروبي بأنه الصمغ الذي يربط دول منطقة «شنجن» والجانب الشرقي معاً.

وقبل أن يبدأ الوباء حتى بالانتشار ويضرب العالم بقوة والقارة العجوز على وجه الخصوص، ظهرت الانقسامات العميقة داخل مصانع السياسة الأوروبية، وسط الانكماش الاقتصادي لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

اليوم، ونظراً لأن الملايين عاطلون عن العمل في سوق منهارة بالفعل، يواجه الاتحاد الأوروبي مرة أخرى تساؤلات حول مصداقيته ووجوده باعتباره «قوة حفظ السلام في أوروبا».

في كل مقابلات المسؤولين وعلى كل القنوات، يُسأل عن مستقبل أوروبا بعد الدمار الذي تسبب فيه فيروس كورونا والذي دمر ما يسمى بالتعاون المتناغم بين الدول الأوروبية. ويبقى السؤال، هل يمكن إيقاف زر التدمير الذاتي دون تدخل خارجي؟

لطالما قدّر الاتحاد الأوروبي خيار التجارة بشكل كبير، إلا أن السيناريو غير المتوقع للوباء العالمي طمس هذا الخيار. لكنه بالمقابل قد يكون مفتاحاً لبناء أفضل واستعادة العلاقات الصعبة والمتوترة بين هذه المناطق التي كانت متحدة في السابق.

أوضح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بخصوص التوقعات الاقتصادية لخريف 2020 في أوروبا، أن عمليات الإغلاق في أوائل الربيع، والتباعد الاجتماعي، وما يرتبط بذلك من اضطرابات في سلاسل التوريد وانخفاض الطلب، أدت إلى انهيار قياسي في النشاط الاقتصادي. حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 40% في الربع الثاني من عام 2020. واستمر التقرير في وصف العبء الثقيل الذي تتحمله دول الكتلة، منوهاً بأن توقعات التضخم الثابتة وفجوات الإنتاج الواسعة تشير إلى أن البنوك المركزية يجب أن تُبقي السياسات النقدية ميسرة لدعم الانتعاش.

لكن من وجهة نظر ثانية، هذه الإجراءات ليست ضرورية لمرض لا يعيق النقل والاتصال بين الخطوط التجارية. فعلى الرغم من أن المجتمع لا يزال غير قادر على إعادة الفتح من جديد بوضعه الطبيعي، إلا أنه يمكن تشغيل الاقتصاد عن بُعد، لأنه لا توجد حاجة للتواصل وجهاً لوجه. ما زلنا نعمل، أنهكنا الوباء، لكننا نعمل، ولتجنب ما لا مفر منه، نحتاج إلى تحقيق قدرتنا التجارية.

في أوروبا، ما نحتاج اليه هو تغيير هيكلي، فدول الاتحاد الأوروبي ليست متساوية بأي حال من الأحوال. لم لا يقبلون جميعاً هذا الواقع ويتبادلون تجارتهم وفقاً لقواهم الاقتصادية المماثلة؟ بهذه الطريقة، حتى إذا تم تحقيق جزء من الأرباح من قبل هذه الدول، فسيكون لديها خيار العمل بشكل مستقل، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي بنشاط إلى إجراء شكلي فعال لفرص أكثر تطلباً للمستقبل.