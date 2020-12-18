شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها وتغلق عند مستويات قياسية تاريخية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس وعزز مكاسبها لتغلق جميعها عند مستويات تاريخية جديدة، وذلك مع استمرار التفاؤل حيال حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.



يأتي ذلك مع اقتراب زعماء الكونجرس الأمريكي من تمرير حزمة تحفيز مالي جديدة بأكثر من 900 مليار دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 885 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها إلى 817 ألفاً.



كان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن أمس الإبقاء على الفائدة قرب الصفر دون تغيير كما تعهد بمواصلة شراء السندات بقيمة 120 مليار دولار على الأقل شهرياً حتى بلوغ أهداف التوظيف والتضخم.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.1% أو ما يعادل 54 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 48.36 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط الماضي، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 48.5 دولار وأقل سعر عند 47.8 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.8% أو ما يعادل 42 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 51.50 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 51.9 دولار وأقل سعر عند 51.08 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 149 نقطة) إلى 30303 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 30323 نقطة وأقل مستوى عند 30216 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 106 نقاط) إلى 12764 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 12765 نقطة وأقل مستوى عند 12696 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 3722 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3725 نقطة وأقل مستوى عند 3710 نقاط.