شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع بدعم من الصادرات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن قوة الصادرات الأمريكية.



وسلط الطلب القوي على السلع الزراعية الأمريكية الضوء نقص المعروض من الحصاد في أمريكا الجنوبية الأمر الذي يثير القلق بشأن الإمدادات العالمية.



يأتي ذلك مع استمرار عدم اليقين حيال الطقس ومدى تساقط الأمطار في البراويل والأرجنتين وتأثير هذه الأمطار المحتملة على المحاصيل.



وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية اليوم الخميس أن صادراتها الأسبوعية من الذرة بلغت 1.935 مليون طن في حين بلغ إجمالي صادرات البلاد من فول الصويا 1.016 مليون طن في الأسبوع الماضي، وفي كلتا الحالتين، كانت البيانات أعلى من توقعات الأسواق.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 89.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.5% إلى 12.01 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 12.03 دولار وأقل سعر عند 11.79 دولار.