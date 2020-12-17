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وأفادت هيئة الإحصاء النيوزيلاندية بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انتعش بنسبة 14% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، وهو أقوى نمو فصلي.وكانت هيئة الإحصاء قدرت في البداية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في يونيو عند 12.2% لكنها راجعت النسبة حاليا عند 11%.
وذكرت الهيئة أنه على أساس سنوي انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% خلال العام المنتهي في سبتمبر 2020.
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