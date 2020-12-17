اتفاقية تبادل خدمات تشغيلية بين «التحلية» و«أكوا باور»

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ووقع الاتفاقية نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله الزويد، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة (أكوا باور) المهندس ثامر الشرهان، والتي تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي بين أكبر الجهات الرائدة في صناعة تحلية المياه بالمملكة؛ بهدف إحداث التكامل في القطاع ورفع كفاءته، حيث تمكن الاتفاقية من تبادل وتقديم خدمات تشغيل وصيانة المحطات والمعدات بين الطرفين، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد، إلى جانب التعاون بين الجهتين في مجال الأبحاث والاستشارات ذات العلاقة، والتعاون في مجال تأهيل وتطوير الموارد البشرية العاملة في القطاع، من خلال الأكاديمية السعودية للمياه التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء التابع لشركة (أكوا باور).يذكر أنه يجري حاليا العمل على بداية تفعيل الاتفاقية من خلال صيانة معدات مشاريع شركة (أكوا باور) في مواقع ورش التحلية، وبالتعاون بين كوادر وفرق العمل الفنية لدى الجهتين، كما يجري التحضير للاستفادة من كوادر (التحلية) التشغيلية عالية التأهيل في منظومات الإنتاج الجديدة للشركة.
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