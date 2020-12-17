أرامكو تكرم 13 مصنعا سعوديا قدمت منتجات عالية الجودة رغم الجائحة

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وأكد المدير التنفيذي للخدمات الهندسية بالوكالة في أرامكو، المهندس جميل البقعاوي، حرص أرامكو على الإسهام في تطوير قطاع الصناعات الوطني، وجعله أكثر تنافسية، بحيث يصبح شعار (صنع في السعودية) علامة تجارية مفضلة وتحظى بثقة العملاء حول العالم، منوها بتفاني المصنعين المحليين، والتزامهم بالجودة ومحافظتهم على المعايير العالية، وضمان تدفق الإمدادات دون انقطاع على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، والموثوقية العالية والمرونة في الصناعة المحلية هو ما يدعم الأهداف الوطنية المنشودة لتنمية المحتوى المحلي.وبين أن أرامكو قيمت هذا العام أداء الجودة لمئات المصنعين المحليين المعتمدين، وجرى اختيار 13 فائزا، مشجعا المصنعين بالنظر إلى هذه الجوائز كنظام لأفضل الممارسات التي تسلط الضوء على التحسين والنجاح وتبني التميز التشغيلي والجودة في جميع مراحل أعمالهم.
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