شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه و"برنت" لا يزال أعلى 51 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض واسع النطاق للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستمرار تأثير بيانات المخزونات التجارية في الولايات المتحدة.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس الأربعاء انخفاض مخزونات الخام في أمريكا بنحو 3.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز توقعات المحللين التي أشارت إلى تراجع قدره 1.9 مليون برميل.



وعلاوة على ذلك، انخفض الإنتاج الأمريكي من النفط بمائة ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي مسجلا نحو 11 مليون برميل يومياً.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 89.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 17:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 48.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 48.5 دولار وأقل سعر عند 47.8 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.3% إلى 51.2 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 51.9 دولار وأقل سعر عند 51.08 دولار.