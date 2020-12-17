“الوطنية للإسكان” تطلق مشروع “دار سمو” شمال محافظة جدة

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان مشروع “خيالا – دار سمو” ضمن مشروع “خيالا” بحي الحمدانية شمال محافظة جدة – أحد المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص -، وذلك خلال زيارة معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل لمركز سكني الشامل بجدة، ضمن جولته التفقدية لعدد من المشاريع السكنية بمنطقة مكة المكرمة.

ويعد مشروع “دار سمو” الذي تنفذه شركة سمو العقارية ضمن مشروع خيالا المطور من قبل الشركة الوطنية للإسكان، ويمتد المشروع على مساحة 104,766م2، ويوفّر 412 وحدة سكنية، بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر، حيث يعتبر المشروع متكامل الخدمات بموقع مميز بحي الحمدانية شمال جدة بالقرب من طريق الحرمين السريع، ومطار الملك عبد العزيز الدولي ومدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويأتي مشروع “دار سمو” بنظام فيلا ودوبلكس وتاون هاوس بأربع نماذج مختلفة. ويمكن للأسر الراغبة في حجز ومعاينة المشروع زيارة مركز سكني الشامل بمحافظة جدة، أو عبر تطبيق سكني ومنصته من خلال الرابط https://sakani.housing.sa/project/546853.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي أن إطلاق مشروع دار سمو يأتي امتداداً لمساهمة الشركة الوطنية للإسكان في خطط ومستهدفات برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، لتلبية متطلبات المواطنين وتوفير الوحدات السكنية للحصول على المسكن المناسب، الذي يوفر معايير جودة الحياة وكافة الخدمات الأساسية التي تلبي تطلعات المستفيدين، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والوحدات السكنية التي تساعد الأسر على التملّك والاستفادة من برنامج “سكني” ضمن أحياء سكنية نموذجية بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.

يُذكر أن الشركة الوطنية للإسكان أطلقت مؤخرًا مشروع “خيالا” في محافظة جدة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير أكثر من 3500 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر المستفيدة من برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان.