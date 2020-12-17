شركة البحر الأحمر ترسي اثنين من عقودها على شركتين سعوديتين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 8:26 مساءً, 17 ديسمبر 2020 م المناطق- تبوك: أرست شركة البحر الأحمر للتطوير الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم اثنين من عقودها على شركتين سعوديتين لتقديم جميع الخدمات ذات الصلة بالصيانة والأمن والتموين بالإضافة إلى الخدمات الإدارية وخدمات التنظيف الخاص في القرية السكنية العُمالية التابعة لمشروع البحر الأحمر والواقع في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.

ستكون كل شركة مسؤولة عن إقامة ما يصل إلى 5000 عامل بناء وستضمن كلا الشركتين إدارة المنشأة وفق أعلى مستويات المعيشة لجميع عمال الموقع سواءً من يعملون مباشرةً لدى شركة البحر الأحمر للتطوير أو لدى مقاوليها بالإضافة إلى أنت سيتاح مكتب مخصص لتقديم الدعم والمساعدة للمقيمين في القرية العمالية عل مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون باغانو أن القرية السكنية العمالية للمشروع تُعد عنصراً مهما وجزءاً لا يتجزأ من المرحلة الأولى للمشروع مشيراً إلى الالتزام بتوفير السبل التي تضمن صحة وسلامة وسعادة القوى البشرية العاملة في المشروع مما سيمكننا من الاستمرار في تحقيق المزيد من التقدم.

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