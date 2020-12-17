شكرا لقرائتكم خبر عن أصول «دبي للاستثمارات الحكومية» تتماسك فوق التريليون درهم رغم تأثير الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عن تحقيق إيرادات نصف سنوية بلغت 73.7 مليار درهم وسجلت صافي خسائر بقيمة 9.4 مليار درهم، لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، بفعل تأثير أزمة كوفيد-19 العالمية على عملياتها.

انخفضت الإيرادات 31% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع ملموس في عائدات قطاعات النقل والنفط والغاز، يقابله جزئياً ارتفاع في دخل الخدمات المصرفية والمالية التي تشمل دينيزبنك، المصرف الذي استحوذ عليه بنك الإمارات دبي الوطني في النصف الثاني من العام 2019.

قطاع النقل

وسجلت المجموعة صافي خسائر بلغ 9.4 مليار درهم، يعود بأغلبيته إلى قطاع النقل وبدرجة أقل إلى أنشطة الضيافة في القطاعات الأخرى، قابله مساهمة ربحية مرنة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية.

إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات حول العالم لمكافحة تفشي فيروس كورونا أثرت بشكل متفاوت على نشاطات السفر، السياحة، التجزئة والعقارات. وأدى ذلك إلى تراجع الطلب على المنتجات النفطية وانخفاض أسعارها بشكل أكبر خلال هذه الفترة.

أصول المجموعة

بلغ صافي الخسائر المنسوب إلى حاملي أسهم المؤسسة 11.4 مليار درهم. وانخفضت الأصول بنسبة 1% مقارنة بنهاية العام 2019 إلى 1,107.7 مليار درهم، في حين بلغت المديونيات 869.5 مليار درهم محافظة على مستويات مماثلة للعام 2019. تراجعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 6.4 في المائة لتصل إلى 191.5 مليار درهم.

وقال محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «أثرت أزمة كوفيد - 19 الصحية بشكل كبير على أعمالنا الرئيسية. فقد كان التراجع بالأرباح مفاجئاً وبحجم غير مسبوق. مع ذلك، أظهرت جميع الشركات التابعة للمؤسسة مجهوداً ملحوظاً في خفض التكاليف، والحفاظ على السيولة، وتعديل العمليات للتأقلم مع الظروف الطارئة. كما أظهر حملة الأسهم والسلطات الحكومية دعماً كبيراً في اتخاذ الخطوات الحاسمة لمساعدة الشركات على تخطي الأزمة، وقد استفاد عدد من شركاتنا الرئيسية من هذا الدعم. مع انحسار الجائحة، نحن نتطلع لانفتاح الاقتصاد العالمي مجدداً، ونثق بقدرة شركاتنا على الاستفادة من الفرص والتعافي بعدما نجحت في الحفاظ على تنافسيتها على الرغم من الصعوبات المستجدة».