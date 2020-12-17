شكرا لقرائتكم خبر عن «مورجان ستانلي» و«نومورا»: حان وقت الرهان على انتعاش السياحة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجموعتا «مورجان ستانلي» و«نومورا القابضة»، إن الوقت قد حان للرهان على انتعاش صناعة السياحة في دبي، حيث يسافر 200 ألف مسافر إلى الإمارة لقضاء عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وبحسب تقرير لـ«بلومبيرج»، قال طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لوحدة الشرق الأوسط في «نومورا لإدارة الأصول»: «إن انتعاش السفر ومعرض إكسبو المرتقب في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيُحدثان تأثيراً أفضل من المتوقع على النمو والأرباح». من جهتها، توقعت كاثرين كاربنتر، محللة الأسهم في «مورجان ستانلي»، موسم سياحة شتوي وافر في دبي.

وأضافت بلومبيرج، إن سهم «إعمار مولز» أفضل اختيار لـ«مورجان ستانلي» في سوق الأسهم في الإمارات، حيث وصل مكرر ربحية السهم إلى 15 مرة، وهو أقل 50% من متوسط أسهم مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، وعلى أساس نفس المقياس تستفيد «إعمار العقارية» الشركة الأم لـ«إعمار مولز» والتي تمتلك أيضاً أصول ضيافة وترفيه أخرى، ويتداول السهم عند مكرر ربحية أقل 50% من أسهم مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة.

كذلك لفت تقرير «بلومبيرج» إلى ارتفاع سهم شركة داماك العقارية، بنسبة 29% منذ مطلع هذا الشهر، وهي النسبة الأكبر بين أسهم سوق دبي المالي.

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