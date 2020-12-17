شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا قرب أعلى مستوى في 10 أشهر.. و«نيكاي» الياباني ينتعش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظت الأسهم الأوروبية على موقعها قرب أعلى مستوياتها في نحو عشرة أشهر، الخميس، حيث تعززت الثقة في تعافي الاقتصاد العالمي وسط آمال حيال تحفيز جديد في الولايات المتحدة وتوزيع لقاح كوفيد-19 في دول أوروبية.

ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.8 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوياته منذ فبراير/ شباط، في حين صعد المؤشر ستوكس 600 الأووربي 0.3 بالمئة ليواصل المؤشران مكاسبهما للجلسة الرابعة على التوالي.

سهم نوفارتس يصعد 1.2% بعد الإعلان عن الاستحواذ على شركة علوم الأعصاب الأمريكية «كادنت» بـ 770 مليون دولار

لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن تراجع 0.3 بالمئة في ظل صعود الجنيه الإسترليني بفعل تقدم محادثات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي واستمرار سياسة بنك إنجلترا المركزي دون تغيير.

وقال توم بو، الاقتصادي في فريق بريطانيا لدى كابيتال إيكونوميكس، «ما دام أن هناك اتفاقا للخروج بحلول 31 ديسمبر كانون الأول 2020، لا نعتقد أن (بنك إنجلترا) سيحتاج إلى تيسير السياسية ولا حتى في العام القادم.»

وقفزت أسهم دبليو.بي.بي 4.2% مع قول أكبر شركة إعلانات في العالم إنها تتوقع العودة إلى مستوى صافي مبيعات 2019 بحلول 2022.

وارتفع مؤشر قطاع المواد الأساسية، مع صعود سهم ريو تينتو 1% بعد أن عينت شركة التعدين مديرها المالي جاكوب ستاوشولم رئيسا تنفيذيا جديدا لها.

وصعد سهم نوفارتس 1.2% بعد أن قال صناع الدواء إنه سيستحوذ على شركة علوم الأعصاب الأمريكية كادنت بمقابل يصل إلى 770 مليون دولار.

سهم نينتندو يتصدر على مؤشر توبكس ويقفز 6.61%

وفي طوكيو أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع للجلسة الثانية الخميس إذ تلقت المعنويات دفعة من توقعات بمزيد من التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة وتعهد بالدعم من مجلس الاحتياطي الأمريكي.

وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 0.18 بالمئة إلى 26806.67 نقطة، ليزيح خسائر تكبدها في التعاملات الصباحية. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32 بالمئة إلى 1792.58 نقطة.

وساد الحذر بين بعض المتعاملين إذ تكافح اليابان موجة ثالثة من الإصابات، لكن التطورات الإيجابية في الولايات المتحدة قدمت الدعم.

وأبدى كبار النواب في الحزبين الديمقراطي والجمهوري تفاؤلهم بشأن الاتفاق على مشروع قانون مساعدات بقيمة 900 مليار دولار للتخفيف من تداعيات كوفيد-19، وتعهد المركزي الأمريكي بمواصلة ضخ النقد في الأسواق المالية حتى يستعيد الاقتصاد عافيته.

وقد تتراجع الأسهم بسهولة بفعل عمليات بيع لجني الأرباح بعد أن بلغ نيكاي أعلى مستوى في 29 عاما ونصف العام، لكن المحللين يشيرون إلى توقعات متفائلة في الأمد المتوسط.

وتصدر سهم نينتندو الأسهم الرابحة بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس إذ ارتفع 6.61 بالمئة وتلاه سهم كينيس كورب الذي صعد 2.23 بالمئة.

وكان سهم داي-إيتشي سانكيو الأقل أداء إذ هبط 4.4 بالمئة وتلاه سهم سكك حديد وسط اليابان الذي نزل 2.23 بالمئة.

وارتفع سهم البريد الياباني للتأمين 10.05 بالمئة بفضل تقارير لوسائل إعلام ذكرت أن الشركة ستعيد شراء ما قيمته 2.9 مليار دولار من أسهمها من الشركة الأم البريد الياباني القابضة التي ارتفع سهمها 3.58 بالمئة.

ونزل سهم فوجي فيلم القابضة 3% بعد أن ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة اليابانية خَلُصت إلى أنه لا يمكنها قياس مدى فعالية عقار أفيجان الذي تنتجه الشركة كعلاج لكوفيد-19. وتقدم 56 سهما على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 166.