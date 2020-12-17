شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع بفضل التوقعات الإيجابية حيال الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى التوقعات المتفائلة بشأن الاقتصادات العالمية.



كان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن أمس في بين رفع توقعاته حيال الاقتصاد الأمريكي حيث يرى أن الناتج المحلي الإجمالي سيسجل نموا بنسبة 4.2% عام 2021 مقارنة بتقديراته السابقة عند 4% كما رفع توقعاته للنمو في عام 2022 عند 3.2% من 3%، لكنه خفض التوقعات إزاء النمو عند 2.4% عام 2023 من 2.4%، في حين خفض التوقعات للنمو على المدى الطويل إلى 1.8% من 1.9%.



هذا، ويرى محللون أن الاقتصاد العالمي سيحقق تعافيا من تداعيات جائحة كورونا في الفترة المقبلة نتيجة ظهور العديد من اللقاحات المضادة للفيروس.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 89.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 2349.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2366 دولارا وأقل سعر عند 2328.5 دولار.