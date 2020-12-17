شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية رغم صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس وسجل أغلبها مستويات قياسية على الرغم من صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



كان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن أمس الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما تعهد بمواصلة مشترياته من الأصول بقيمة 120 مليار دولار على الأقل شهريا إلى حين بلوغ الأهداف الاقتصادية.



ورفع البنك المركزي الأمريكي توقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي إلى نمو بنسبة 4.2% عام 2021 مقارنة بتقديراته السابقة عند 4%.



من ناحية أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 885 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها إلى 817 ألفاً.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 140 نقطة) إلى 30294 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 12723 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 3716 نقطة.