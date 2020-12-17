شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر العالمية توقع عقداً بقيمة 210 مليون ريال مع البحر الأحمر للتطوير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن توقيع عقد تقديم خدمات المرافق والتشغيل والصيانة للمجمع السكني ضمن أحد المشاريع التنموية الرائدة بالمملكة، مع شركة البحر الأحمر للتطوير.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن قيمة التعاقج تبلغ 210 مليون ريال، علماً با، مده العقد ثلاث سنوات تبدأ من بداية العام 2021، قابلة للتمديد بتكاليف إضافية.

وأشارت الشركة، إلى أن التعاقج يشمل الخدمات الإضافية الأخرى بسكن العمال ضمن الوحدات السكنية المملوكة لشركة البحر الأحمر للتطوير ضمن مشروعها الريادي الواقع على ساحل البحر الأحمر شمال مدينة جدة بحوالي 500 كيلومتر.

ويتضمن التعاقد الخدمات التكميلية وعمليات إدارة المجمع السكني وإدارة المرافق والصيانة بما في ذلك تقديم خدمات التدبير المنزلي، غسيل الملابس، الصيانة الكاملة للمجمع، الأمن ، تنسيق الحدائق والبستنة، إدارة النفايات، الخدمات المساندة للدفاع المدني.

وتستهدف الشركة من هذا المشروع أن يكون وجهة ترفيهية وسياحية وسكنية فاخرة ضمن الأهداف التطويرية الأخرى لشركة البحر الأحمر للتطوير.

وبحسب البيان، يتمثل الأثر المالي في تحقيق إيرادات وأرباح خلال مدة العقد وعلى دفعات شهرية ابتداءً من يناير عام 2021، وحتى نهاية العام 2023.

وتجدر الإشارة حققت الشركة صافي خسائر 44.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 27.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر في الربع الثالث إلى انخفاض الإيرادات وإجمالي الربح خلال الربع الحالي.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 97.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 73.4 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.