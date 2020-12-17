شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية عطاء تبحث توزيع أرباح بقيمة 40 مليون ريال قي 11 يناير المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة عطاء التعليمية دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة المقرر انعقادها، يوم الإثنين الموافق 11 يناير 2021، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الجمعية ستصوت على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020 بقيمة إجمالية وقدرها 40 مليون ريال.

وبحسب البيان، ستكون حصة كل سهم ريال وبنسبة 10% من رأس المال المدفوع.

هذا وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.

ومن المُقرر أن تصوت الجمعية على صرف مبلغ 1.350 مليون ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بواقع 150 ألف ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020.

ويُذكر أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 69.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر 2020 إلى 4.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 25% مقارنة بالربع المُقابل من العام الماضي، وذلك نتيجة منح خصومات إضافية بسبب تعليق الدراسة في المدارس وأستمرار التعليم عن بعد وقد بلغت الزيادة في هذه الخصومات 108% عن الربع المماثل من العام الماضي وكذلك بسبب انخفاض أعداد الطلاب بنسبة 8% مقارنة بالربع الممائل من العام الماضي.