شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة موبايلي تُوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 385 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة إتحاد إتصالات "موبايلي" بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 385 مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 770 مليون سهم، بحصة تبلغ 0.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 5% من قيمة السهم الاسمية.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 222 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام مقابل أرباح بلغت 51 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الإيرادات بالإضافة إلى انخفاض مصاريف التمويل للربع الثالث من العام 2020 لتصل إلى 134 مليون ريال بالمقارنة مع 206 مليون ريال سعودي للربع الثالث من العام 2019 بانخفاض قدره 35.10%، نتيجة لجهود الشركة في تخفيض مصاريف التمويل وذلك بإعادة تمويل جزء كبير من القروض القائمة بنهاية العام الماضي، إضافة إلى الانخفاض في معدل الفائدة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 537 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 156 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.