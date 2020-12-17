شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات دبي.. بيع 860 وحدة بـ 1.51 مليار درهم خلال 5 أيام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.2 مليار درهم خلال الأسبوع الجاري (خلال 5 أيام عمل)، حيث شهدت الدائرة تسجيل 931 مبايعة بقيمة 1.81 مليار درهم، منها 74 مبايعة للأراضي بقيمة 296.96 مليون درهم، و857 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.51 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 14 مبايعة، بقيمة 34 مليون درهم وثالثة في الحبية السادسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 137 مبايعة بقيمة 207 ملايين درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 90 مبايعة بقيمة 261 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 79 مبايعة، بقيمة 50 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.28 مليار درهم، منها 56 رهناً لأراض بقيمة 487.69 مليون درهم، و252 رهناً لفلل وشقق بقيمة 787.73 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 1، بقيمة 165 مليون درهم، وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 160 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 70 هبة بقيمة 176.8 مليون درهم، كان أهمها في منطقة مردف بقيمة 27 مليون درهم، وأخري في منطقة سيح شعيب 4، بقيمة 25 مليون درهم.