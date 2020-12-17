شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للماس» تستضيف أكبر مناقصة لبيع 380 ألف قيراط ماس خام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، نجاحه في استضافة أكبر مناقصة للماس على الإطلاق في دولة الإمارات. وشهدت المناقصة بيع 379,912 قيراطاً بقيمة 87.47 مليون دولار (321.29 مليون درهم) من قبل 115 عميلاً فائزاً، بمشاركة أكثر من 250 شركة، و500 فرد من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى وفود من الهند وهونج كونج وروسيا وإسرائيل وبلجيكا ولبنان. وقد تولّت شركة «ستار جيمس» بمركز دبي للسلع المتعددة، إدارة وتنظيم هذه المناقصة القياسية، والتي أتاحت للعملاء فرصة المشاركة على مدار ثمانية أيام لتقديم العطاءات لشراء الماس الخام القادم من جنوب إفريقيا وأنغولا.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «أود أن أهنئ شركة ستار جيمس على هذا الإنجاز الاستثنائي. وعلى الرغم من العقبات التي فرضتها جائحة كوفيد ـ 19، لعبت هذه المناقصة القياسية دوراً محورياً في ترسيخ الثقة في القطاع بأكمله، كما أنها أكدت متانة ومرونة قطاع الماس في دبي. وبفضل الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به مركز دبي للسلع المتعددة، ومكانته الفريدة عند مفترق طرق التجارة العالمية وبنيته التحتية المتطورة، تكتسب دبي زخماً كبيراً كمركز بارز على خارطة التجارة العالمية. وفي ضوء ذلك، نحن متفائلون بمستقبل القطاع، إننا على ثقة بأن دبي ماضية قدماً على المسار الصحيح لتصبح مركزاً عالمياً رائداً في تجارة الماس».

وتجدر الإشارة إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة حرص على تطبيق حزمة صارمة من إجراءات الصحة والسلامة خلال فترة إقامة المناقصة، شملت ممارسات التباعد الاجتماعي، واتباع إجراءات النظافة، والتعقيم بشكل منتظم، بهدف توفير أجواء آمنة وصحية للجميع.