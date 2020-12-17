شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تخترق مستويات قياسية جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح مؤشرا ستاندرد أند بورز وناسداك عند مستويات قياسية الخميس ، بدعم آمال التوصل إلى اتفاق في واشنطن حولحزمة مساعدات مالية إضافية قبل نهاية عام 2020. وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 0.6% عند 3733 نقطة إلى جانب قفزة 0.67% لناسداك عند 12742 نقطة. وقفز مؤشر داو جونز 135 نقطة أو 0.5%.

وارتفعت الأسهم الأمريكية الأربعاء، ليغلق المؤشر ناسداك المجمع عند مستوى ذروة قياسي بينما يرقب المستثمرون حزمة تحفيز اقتصادي محتملة وبعد أن جدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعهده بإبقاء سعر الفائدة القياسي قريبا من الصفر. وصعد ناسداك 0.5 بالمئة ليصل إلى 12658.19 نقطة.



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