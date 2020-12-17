شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» فوق 23 ألف دولار وسط اهتمام من كبار المستثمرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي، الخميس بعد يوم واحد من تجاوزها حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى، وسط تزايد الاهتمام بها من مستثمرين كبار.

وقفزت العملة المشفرة الأبرز في العالم 10.5% إلى 23 ألفا و655 دولارا لتتخطى مكاسبها هذا العام 220%، مدعومة بطلب من مستثمرين كبار تجتذبهم قدرتها على تحقيق مكاسب سريعة وما يتردد عن أن من بين مزاياها التحوط من التضخم.

وجرى تداول عملة إثيريوم، الأصغر من بتكوين والتي غالبا ما تتحرك بالتوازي معها، بارتفاع 1.75%.

ومع وصول المعروض من بيتكوين 21 مليونا، يرى المستثمرون في العملة المشفرة أداة تحوط في مواجهة خطر التضخم في وقت تتجه فيه الحكومات والبنوك المركزية إلى التحفيز المالي بسبب جائحة كوفيد-19.

وكتب محللو دويتشه بنك في مذكرة «سيكون هناك بحث عن عملات بديلة بسبب التراجع المستمر في قيمة النقود الورقية... يبدو أن الطلب على بيتكوين سيظل مرتفعا». (رويترز)

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