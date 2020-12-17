شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبلغ ذروة 4 أسابيع استنادا على الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، استنادا على الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1.0% إلى 1,883.11$ الأعلى منذ 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,864.17$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,861.99$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفعل هبوط الدولار عقب انتهاء فعاليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.4% ، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أدنى فى عامين ونصف عند 89.88 نقطة ، عاكسا استمرار الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم أن هبوط العملة الأمريكية يدعم ارتفاع أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي ، وتنخفض تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الاخري.

يأتي هذا الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي ، فى ظل انحسار الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،مع قرب إقرار الكونغرس تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة ، وتعهد المركزي الأمريكي على استمرار شراء السندات لدعم الاقتصاد.

قال بعض النواب والمساعدين يوم الأربعاء إن مفاوضي الكونغرس يقتربون من الاتفاق على مشروع قانون مساعدات مالية جديدة فى البلاد بقيمة 900 مليار دولار للإغاثة من فيروس كورونا.

أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي بالأمس على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر عند نطاق 0.25% تماشيا مع معظم التوقعات فى أسواق المال ،وتوقع استمرارها عند هذا النطاق لعدة سنوات قادمة ، وتعهد بمواصلة شراء السندات حتى يصبح تعافي الاقتصاد الأمريكي آمنا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,170.15 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 23 حزيران/يونيو الماضي.