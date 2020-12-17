بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 58.04 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 04ر58 نقطة ليبلغ مستوى 38ر5642 نقطة بنسبة صعود بلغت 04ر1 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر307 مليون سهم تمت عبر 9201 صفقة نقدية بقيمة 2ر107 مليون دينار (نحو 4ر364 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر23 نقطة ليبلغ مستوى 46ر4589 نقطة بنسبة صعود بلغت 52ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 18ر143 مليون سهم تمت عبر 4722 صفقة نقدية بقيمة 4ر10 مليون دينار (نحو 36ر35 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 74ر74 نقطة ليبلغ مستوى 32ر6176 نقطة بنسبة صعود بلغت 22ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر164 مليون سهم تمت عبر 4479 صفقة بقيمة 8ر96 مليون دينار (نحو 12ر329 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 3ر4 نقطة ليبلغ مستوى 56ر4664 نقطة بنسبة صعود بلغت 09ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 07ر108 مليون سهم تمت عبر 2892 صفقة نقدية بقيمة 5ر8 مليون دينار (نحو 9ر28 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (الراي) و(الهلال) و(ياكو) و(سنام) أما شركات (وطني) و(خليج ب) و(زين) و(عقارات ك) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (آبار) و(السورية) و(انجازات) و(تجارة) الأكثر انخفاضا.