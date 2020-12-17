شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية طيبة للاستثمار تعتمد انتخاب مجلس إدارة جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة طيبة القاضبة للاستثمار، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الدورة الجديدة ستبدأ اعتباراً من تاريخ الأول من يناير 2021، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2023.

هذا وقد تم تعيين الدكتور وليد بن محمد العيسى رئيساً لمجلس الإدارة، والمهندس أنس بن محمد صالح صيرفي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، والأستاذ أيمن بن حمزة سعيد أمين سر مجلس الإدارة.

وشكلت الجمعية لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من الأول من يناير 2021، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن طيبة للاستثمار حققت صافي خسائر بلغ 23.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 67.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض الإيرادات بسبب جائحة كورونا - كوفيد 19 بالإضافة الى تكوين مخصص اضافي لمواجهة الخسائر الإئتمانية المتوقعة للذمم المدينة، كما تبع انخفاض الإيرادات انخفاضاً في التكاليف التشغيلية والمصاريف البيعية والتسويقية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 106.9 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 148.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.