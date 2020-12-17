شكرا لقرائتكم خبر عن نمو حركة حاويات الموانئ السعودية 5% رغم كورونا واستكمال دعم قطاع الطيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهدت موانئ المملكة العربية السعودية زيادة في عدد حاويات الاستيراد والتصدير بنسبة 5% في الأشهر الـ 11 الماضية من السنة الحالية.

وأوضح وزير النقل السعودي، صالح بن ناصر الجاسر، في جلسة خلال متلقى الميزانية السعودية، أن هذا النمو جاء برغم من تراجع التجارة العالمية بحدود 15% جراء ظروف جائحة كورونا، والظروف الاقتصادية الناشئة عن تحدياتها بخاصة من تعطل حركة النقل بمختلف أنواعه، بحسب صحيفة عكاظ.

وبين أن القطاع الخاص عموما استفاد من كثير من إجراءات الدعم الحكومي، منها على سبيل المثال تأجيل الدفعات للجمارك وغيرها، وتأجيل الأقساط التمويلية، وغيرها من إجراءات الدعم، مؤكدا أن الوزراة تقوم بالعمل حاليا على استكمال الدعم لقطاع الطيران.

وكشف أن حركة مرور البضائع عبر المملكة حصل فيه نمو بنسبة أعلى حوالي 10%، كما بقيت شركات النقل تعمل بتنظيم كبير رغم أن تجربة الجائحة كانت صعبة وجديدة في كل العالم.

ووصف تعامل وزارات ومؤسسات الدولة السعودية، مع ظروف الجائحة بأنه "تعامل تميز بالمهنية والجرأة، في ظل ظروف مستجدة من التحديات لم يسبق لها مثيل.

وبما أن 60% من حركة النقل الجوي تجري في طائرات الركاب، قال الجاسر إن الجائحة وبالذات في الفترة الأولى منها شكلت تحديا بفقدان هذه الطاقة من النقل بموجب قرار إيقاف رحلات سفر الركاب.

وأكد وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صالح الجاسر، في تصريحات صحيفة سابقة خلال شهر يونيو الماضي، استمرار تعليق الرحلات الدولية والدخول والخروج البري والبحري عبر منافذ المملكة كافة حتى إشعار آخر، في ظل إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت في منتصف مارس الماضي تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، في سبيل مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وبدأ من منتصف شهر يونيو الماضي رفع قيود التجول بشكل كامل، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.