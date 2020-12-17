شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يعزز من مكاسبه – تحليل – 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم سيتي جروب (C) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.13% بما يعادل 0.08 نقطة ليستقر على سعر 59.75 دولار، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 57.55، فهذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 83.07 إلى 31.98)، ولكن ما كبح من مكاسب السهم هو توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول السهم تصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها فيما سبق.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 63.52 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها، طيلة استقراره أعلى مستوى 57.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد