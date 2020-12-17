شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فورد (F) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.20% بما يعادل -0.11 نقطة ليستقر على سعر 9.04 دولار، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ولاحظ وسط ذلك بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.72، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.55.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر فورد يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 17-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.