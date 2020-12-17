شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يعاود الانخفاض – تحليل – 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جنرال إليكتريك (GE) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط ثبات مستوى المقاومة المهم 11.43، فهذا المستوى يمثل نسبة 76.4% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 13.25 إلى 5.48)، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.62% بما يعادل -0.18 نقطة ليستقر على سعر 10.93 دولار.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 11.43، ليستهدف مستوى الدعم 10.27 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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