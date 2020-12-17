شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوداً بشكل قوي ليتخطى هدفنا الأول المنتظر عند 0.7600 ويفتح الطريق أمام التوجه نحو المحطة التالية التي تصل إلى 0.7700، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 0.7520 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7520 والمقاومة 0.7670

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد