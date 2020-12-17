شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بتقديم التداولات الإيجابية ليقترب من حاجز 52.00 دولار، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 53.10 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن الثبات فوق مستويات 50.80 و50.45 مطلوب لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.45 والمقاومة 53.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد