شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية ليبتعد تدريجياً عن مستوى 48.00، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي يتواجد هدفها التالي عند 50.00، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 47.30 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.30 والمقاومة 50.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد