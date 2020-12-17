شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته الإيجابية بشكل واضح ليقترب من حاجز 26.00 دولار، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 26.25 ثم 26.88، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 25.06.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.60 والمقاومة 26.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد