شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة: قريباً عقد الجولة الرابعة لمفاوضات التجارة الحرة بالعاصمة موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نيفين جامع : تقدم كبير فى مسار المفاوضات بين الجانبين

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى تمثل أحد أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية خاصة فى ظل الدعم السياسي غير المسبوق للرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة دول الاتحاد الأوراسي لتوقيع هذا الاتفاق والذي من شأنه نقل معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد لمستويات متميزة .

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدتها الوزيرة مع اندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادى الأوراسى والوفد المرافق له والذى يزور القاهرة حالياً للإعداد لعقد فعاليات الجولة الرابعة لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمقرر عقدها خلال الربع الأول من العام المقبل بالعاصمة الروسية موسكو.

وحضر اللقاء طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجارى .

وقالت الوزيرة أن مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى قطعت شوطا كبيرا فى مسار المفاوضات المتعلقة بتوقيع إتفاق للتجارة الحرة يرضى جميع الأطراف حيث تم تحقيق تقدماً كبيراً في عدد كبير من بنود الإتفاق خلال جولات التفاوض الثلاث السابقة مشيرة إلى أن الإتفاق سيسهم فى تعزيز التعاون التجاري والصناعي والمشروعات الإستثمارية المشتركة الى جانب تبادل الخبرات والتكنولوجيات وتوفير الدعم الفنى خاصة وأن الدول أعضاء الاتحاد تمتلك خبرات كبيرة فى مختلف القطاعات الصناعية وهو ما يمثل فرصة كبيرة لنقل الإمكانات الصناعية المتطورة بهذه الدول للصناعة الوطنية.

وأضافت جامع أن دول الاتحاد ( روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغزستان ) تمثل نافذة هامة للصادرات المصرية لأسواق دول وسط وشمال قارتى آسيا وأوروبا كما ان مصر تمثل محوراً رئيسياً لنفاذ صادرات دول الاتحاد الأوراسى لأسواق الدول العربية ودول القارة الافريقية.

وأشارت أن الاتحاد الأوراسى يمثل تكتل إقتصادى هام بالنسبة لمصر خاصة وأنه يتمتع بوجود أسواق استهلاكية كبيرة يمكن أن تستوعب المزيد من الصادرات المصرية فى مختلف القطاعات الانتاجية ،مشيرة الى أن الإتفاق سيسهم فى تشجيع دوائر الأعمال من الجانبين لبدء مشروعات إستثمارية مشتركة فى كافة القطاعات الصناعية .

ومن جانبه أكد اندريه سليبنيف وزير التجارة بالاتحاد الاقتصادى الأوراسى تقدير دول الاتحاد لدور مصر الريادي و المحورى بدول القارة الافريقية ،مشيراً إلى إهتمام دول الاتحاد بتعزيز التعاون الاقتصادى القارى مع الدول الافريقية للإستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة لدول القارة.

وأشار إلى أن هناك توافق كبير في الرؤي بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى حول العديد من بنود اتفاق التجارة الحرة ،لافتاً إلى أن الإتفاق سيسهم فى تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى فيما يتعلق بتعزيز التبادل التجارى وتوطين الصناعات المشتركة ونقل الخبرات والتكنولوجيات المتطورة والاستفادة من السوق المصري كمحور للاسواق الافريقية.

وفى سياق متصل فقد استضافت وزارة التجارة والصناعة فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء بين الجانبين المصري والاوراسي برئاسة قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، وقد تم خلالها مناقشة الموضوعات الفنية المتعلقة بمفاوضات إبرام اتفاق تجارة حرة بين الجانبين.

كما تم خلال مناقشات مجموعة عمل التجارة في السلع التأكيد على اهمية تحقيق أكبر قدر من نفاذ السلع الي اسواق الجانبين فيما تم أيضا مناقشة الموضوعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية واهمية هذا الملف لحماية العلامات التجارية وأيضا ناقشت مجموعة الصحة والصحة النباتية الأسس والقواعد التجارية التي سيتم على أساسها تبادل السلع الزراعية واللحوم والدواجن وايضا الصناعات الغذائية.

كما عقد اجتماع لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمعالجات التجارية برئاسة قطاع المعالجات التجارية والتي تختص بالمواد الخاصة بآليات حماية الأسواق من الممارسات التجارية الضارة.