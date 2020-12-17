شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.. اليوسفي بين 2-4.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 17-12-2020 فى سوق العبور للجملة وفقا لشعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سجل البرتقال أبو سرة 2.5-5 جنيهات للكيلو، والبرتقال البلدى سجل 3-6 جنيهات الكيلو، والبرتقال السكري يتراوح بين 3-6 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار اليوسفي 2-4.5 جنيها للكيلو.

وتراوح العنب الأحمر رومي بين 4-7.جنيهات للكيلو، والعنب الكرمسن 7-11 جنيها للكيلو، والرمان 3-4 جنيهات، والكنتالوب تراوح بين 4 - 5 جنيهات للكيلو، والكاكا من 7 - 11 جنيها الكيلو، التفاح أحمر من 18 - 20 جنيها، والتفاح أخضر من 12 - 16جنيها، والبلح أصفر بارحي من 12 - 17 جنيها، وأسعار الجوافة 3-5 جنيهات.

وكان الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، قال إنه تم بدء الموسم التصديري للحاصلات الزراعية "الخضر والفاكهة " وخاصة الموسم التصديري للبرتقال لجميع الأسواق العالمية، وذلك بعد البدء في عمليات الفحص وسحب العينات للتحليل الأسبوع الماضى، والتنبيه على الشركات بعدم التصدير قبل الأول من ديسمبر الجارى، وتوضيح ذلك على طلب الفحص حيث سيتم تنفيذ هذه التعليمات بمعرفة مهندسي الحجر الزراعي.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي المصري، أن مصر لديها ميزة نسبية في تصدير الموالح وهو ما ساهم في زيادة الصادرات المصرية من الموالح لأكثر من مليون و400 ألف طن العام الماضي رغم ما يشهده العالم من انتشار فيروس كورونا، متابعا إنه من المتوقع زيادة صادرات مصر للاتحاد الأوروبي في ظل تزايد الطلب على الموالح المصرية في ظل ظروف الموجة الثانية من جائحة كورونا كبيرة حيث يرتف طلب هذه الدول على البرتقال كأحد المنتجات التي تساهم في زيادة قدرة الجهاز المناعي على مواجهة مخاطر الفيروسات.