تعرف على أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 17-12-2020 استقرارا في سوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وسجلت الطماطم الكيلو 2.5-6.5 جنيه، والبطاطس 1.25-2.5 جنيه للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.
واستقرت أسعار الكوسة عند 2- 4.5 جنيه للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو، والملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو وأسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، والبطاطا 1.5 - 2 جنيه للكيلو.
وتتراوح أسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، وكيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيه، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيه للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو.
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