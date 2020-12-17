شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم.. حديد التسليح بين 10600- 11100جنيه للطن تسليم أرض مصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء "أسمنت، حديد تسليح، جبس، وطوب، رمل" استقرارا فى السوق المحلى اليوم الخميس 17-12-2020، وفقا لما أكدته شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالاتحاد العام للغرف التجارية .

َوقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار حديد التسليح تتراوح بين 10600 - 11100جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10800-11300جنيه للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن، الأسمنت سجل 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع ويصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكانت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، قالت إن البرنامج الجديد لدعم الصادرات سينتهي خلال نهاية يناير المقبل، ونركز على قطاعي السيراميك والأسمنت.

وأضافت، أن البرنامج يسعي إلي دعم الشركات لاستهداف أسواق معينة وقطاعات بعينها، علي أن نتجاوز أي مشكلات في البرنامج بصورته القديمة.

وكشف وزير المالية محمد معيط، إن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة لم يتم إغلاقه وهناك لجنة لمتابعة الأمر، ونسعي لاتخاذ القرار في الوقت المناسب.