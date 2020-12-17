شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر اليورو والجنيه الاسترلينى.. وتباين باقى العملات اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 17-12-2020، أمام الجنيه المصرى، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، حيث استقر سعر الدولار بالبنك الأهلى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو لـ 19.06 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.99 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وسجل الدولار اليوم الخميس أدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل عملات منافسة رئيسية إذ تعززت الشهية للمخاطرة بفعل إحراز تقدم صوب الاتفاق على حزمة تحفيز في الولايات المتحدة واتفاق يرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست). وقال مشرعون ومساعدون لهم أمس الأربعاء إن مفاوضين في الكونجرس "يقتربون" من مشروع قانون مساعدات بقيمة 900 مليار دولار للتخفيف من تداعيات كوفيد-19، في ظل خطاب يتسم بأكبر قدر من الإيجابية مما كان عليه الأمر منذ أشهر.



سعر الدولار اليوم ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.10 جنيه للشراء، و21.34 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.01 جنيه للشراء، و21.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل 48.75 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.75 جنيه للشراء، و51.55 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.10 جنيه للشراء، و21.34 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.01 جنيه للشراء، و21.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل 48.75 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.75 جنيه للشراء، و51.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 19.06 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.99 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.